Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı

19.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:01
Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli helikopter ile uçak motorları üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir tesislerini gezip, gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testini izledi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli helikopter ile uçak motorları üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir tesislerini gezip, gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testini izledi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeleri, TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin Eskişehir tesislerini ziyaret etti. Başkan Demir ve beraberindekiler,  TEI'nin güncel projeleri hakkındaki değerlendirmelerinin ardından, motor test bremzelerini (test atölyeleri) ziyaret ederek, motor testlerini yerinde gözlemledi.

Gökbey'e güç verecek TEI-TS1400 motoru ile Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300'ün testine katıldı. TEI'nin pistonlu motorlar alanındaki çalışmalarını 'Pistonlu Motorlar Test Sahası'nda inceleyen Demir, TEI-PD180ST motorunun ön prototip testine de katıldı.TEI-PD170 motorunun tek turboya sahip, daha hafif bir varyasyonu olan TEI-PD180ST motorunun dinamometre test düzeneğindeki yer testi başarıyla gerçekleşti. Başkan Demir ve beraberindekiler, testin başarıyla tamamlanmasını alkışlayarak kutladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, daha sonra TUSAŞ'a teslim edilecek seri imalat TEI-PD170 motorlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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