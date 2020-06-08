Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere...
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "HAVELSAN'ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik" açıklamasını yaptı.

08.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:56

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "HAVELSAN'ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik" açıklamasını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Gemi Bilgi Dağıtım Sistemine ilişkin paylaşımda bulundu. Demir, paylaşımında, "HAVELSAN'ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen GBDS, tüm verileri ihtiyaç sahibi sistemlere gerçek zamanlı ve hassas olarak sunuyor" ifadelerini kullandı. Demir, konuya ilişkin görüntü de paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere...

Kaynak: İHA

Manşet

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