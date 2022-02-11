Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyada çalışan en üst konulardan birisi siber güvenlik ve yapay zeka"
AA, Bekir Bektaş - Güncel
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması Dinleyiciler ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 3. Sektör Zirvesi'nde açılış konuşmasını yaptı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması
Dinleyiciler ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 3. Sektör Zirvesi'nde açılış konuşmasını yaptı. (2)