Savunma Sanayii Başkanı Demir'den yerli solunum cihazı üretimi projesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in paylaştığı video Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ASELSAN'da solunum cihazı hakkında bilgi alması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın da katıldığı yerli solunum cihazı...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in paylaştığı video

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ASELSAN'da solunum cihazı hakkında bilgi alması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın da katıldığı yerli solunum cihazı üretimi projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. SSM Başkanı Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Savuma Sanayii alanında kazandığımız tecrübeyi sağlık alanına da taşıyoruz. Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı." bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA