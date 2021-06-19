Savunma Sanayii Başkanı Demir, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu Açıklaması
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dost ve kardeş ülkelerle iş birliği süreçlerine girdiklerini, başlatılmış ve üzerinde çalışılan iş birliği programları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dost ve kardeş ülkelerle iş birliği süreçlerine girdiklerini, başlatılmış ve üzerinde çalışılan iş birliği programları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Forum kapsamında düzenlenen "Barışçıl Diplomasi ve İşbirliğinin Bir Bileşeni Olarak Savunma Sanayii" konulu oturuma katılan Demir, buradaki konuşmasında, Savunma Sanayii Başkanlığının 36 yıllık bir geçmişi bulunduğunu belirtti.

Türkiye savunma sanayinin uluslararası iş birliğini artırmaya adanmış özel birim bulunduğunu anlatan Demir, herhangi bir alım yapma ihtiyacı olduğunda, vakit kaybetmeden en hızlı şekilde alım satım yapmaya adanmış kamu alımlarından sorumlu birimlerinin de olduğunu kaydetti.

Geçmişte yerli ürünlerin geliştirilmesi için karar verildiğini vurgulayan Demir, "Tabii ki güvenlik güçlerinin mevcut ihtiyaçlarını desteklemeye devam ederken, aynı zamanda kendi imkan ve kabiliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla Başkanlığımız kuruldu. Özellikle son 10 yılda gücünü ve önemini çok artırdı." diye konuştu.

Program ve proje yönetimi de yaptıklarına işaret eden Demir, savunma sanayi için strateji geliştirdiklerini ve maliyet kontrolü yaptıklarını ifade etti.

"Uluslararası anlamda işbirliğine önem veriyoruz"

Savunma sanayisinin ekosistemini destekleyici teşvikler de sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Güçlü bir başlangıç noktanız olmadan daha da büyüyemezsiniz. Uluslararası anlamda iş birliğine önem veriyoruz, savunma sanayinde, araştırma geliştirmeyi destekleyen projelere fonlar ayırıyoruz, lojistik anlamda da destek sağlıyoruz. Savunma sanayisi hükümetin desteği olmadan ayakta kalamaz. Ancak sadece kamu şirketleri üzerinden çalışmakla sınırlı kalırsanız, verimlilik gibi konularda sorun yaşarsınız. Dolasıyla bizim kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Vakfımız var. Çok köklü bir Vakıf."

Deneyimlerden geçtikten sonra kendilerine özgü çalışmalar yapabildiklerine dikkati çeken Demir, köklü geçmişleriyle kendi ayaklarının üzerinde bağımsız şekilde durabildiklerini vurguladı.

Her başarının kendilerine daha fazla güvenmeyi sağladığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülkelerle milletlerle iş birliği süreçlerine giriyoruz. Onlara da faydamız oluyor. Başlatılmış ve başlatılmak üzere olan üzerinde çalışılan iş birliği programlarımız var. Bu iş birlikleri sayesinde başarı hikayelerimizi anlatıyor ve kendileriyle paylaşıyoruz. Onlardan da bir şeyler öğreniyor, yeni kaynaklar buluyoruz. Maliyet etkin çözümü bulabilmek için karşılaştığınız sorunlara bazen çok uluslu programlara dahil olabiliyor ya da farklı ülkelerin katkılarıyla üretim hacmini artırıp, üretimin maliyetini düşürebiliyorsunuz. Sahada maliyetlerinizi düşürebilmek için böylesi iş birliklerine girebiliyorsunuz. "

Demir, savunma teknolojisine ilişkin geleceğe dönük stratejiler geliştirmek zorunda olunduğunu, duyulan her teknolojiye gözü kapalı girilemeyeceğine değindi.

Çok uluslu projeler geliştirilebilmek için toplandıklarını belirten Demir, güçleri birleştirerek yatırım yapıldığında herkesin birbirini tamamlayacağını söyledi.

Oturum basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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