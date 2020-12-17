Savunma Sanayii Başkanı Demir, Almanya Büyükelçisi Schulz ve Ateşe Jordan ile görüştü
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Almanya Büyükelçisi Schulz ve Ateşe Jordan ile görüştü

17.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:39
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Almanya Büyükelçisi Schulz ve Ateşe Jordan ile görüştü

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti. - ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Almanya Büyükelçisi Schulz ve Ateşe Jordan ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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