Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsız habercilik ilkesiyle tam 101 yıldır, büyük bir özveriyle çalışan Anadolu Ajansı'nın Kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran