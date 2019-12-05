Savunma Sanayii Başkanı Demir: "6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.
05.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:32
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA