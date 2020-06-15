Savunma Sanayii Başkanı Demir: "35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat...
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "35 mm Hava Savunma...

15.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:12

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor.

Güncel teknolojiye sahip alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunulan toplara parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandırılıyor. Yerli-milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve iki Modernize Çekili Toptan oluşan seri üretimin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik.

Ateş İdare Cihazı sistemi, aynı anda 3 adet Modernize Çekili Top ve 1 adet Hisar-A Füze Fırlatma Sisteminin kontrolünü sağlayabiliyor."

Savunma Sanayii Başkanı Demir: '35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat...

Kaynak: İHA

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