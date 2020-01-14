14.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:22

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Savunma Sanayi Başkan Yardımcı Dr. Celal Sami Tüfekçi'nin katılımıyla "Savunma Sanayide Dönüşüm" konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, Tüfekçi tarafından Türkiye'nin savunma sanayi çalışmaları ile ilgili bir sunum yapıldı.



Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin ufkunu açmak ve yeni nesli savunma sanayi hakkında bilgilendirmek amacıyla Savunma Sanayi Başkan Yardımcı Dr. Celal Sami Tüfekçi'nin katılımıyla "Savunma Sanayide Dönüşüm" konferansı gerçekleştirildi.



Şahinbey Belediyesi Akkent Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Savunma Sanayi Başkan Yardımcı Dr. Celal Sami Tüfekçi'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.



"Bizim de artık savunma sanayide bir ABC'miz var"



Programda, "Savunma Sanayide Dönüşüm" konulu bir sunum gerçekleştiren Savunma Sanayi Başkan Yardımcı Dr. Celal Sami Tüfekçi, "Savunma sanayide gelişmiş bir ülke olma yolunda bizim de artık bir ABC'miz var. O ABC'miz azimet, basiret ve cesaret. Azimet, azmetmek, bir şeye başlamaktır. Bir şeyleri planlamak yetmiyor, planlanan düşüncelerle ilgili hemen adım atmak gerekiyor. Basiret ise vizyon dediğimiz kelimenin karşılığıdır. Çok geniş bir vizyonumuzun olması gerekiyor. Yani her şeyin en iyisini, en üstününü yapmayı düşünmemiz gerekiyor. Cesaret ise bütün bunları yapabilmek için kendimizde gereken gücü bulmamızdır. O yüzden kendimize cesaret edinmemiz ve daha da önemlisi birbirimizi cesarete erdirmemiz gerekiyor" dedi.



Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan organizasyonun yeni nesil ve öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek, "Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara'dan buraya gelen Savunma Sanayi Başkan Yardımcı Dr. Celal Sami Tüfekçi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Savunma sanayide çok büyük atılımlar yapıldı"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda savunma sanayide çok büyük atılımlar yaptı. Hergün yeni bir şey duyup gururlanıyoruz, mutlu oluyoruz ülkemiz ve geleceğimiz adına. İnşallah bu çok daha ileri noktalara taşınacak. Çünkü bu salona gelen gençlerimiz özellikle bu konuya ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimiz. İnşallah bu gençlerle ülkemiz bu bulunduğumuz noktadan çok daha iyi bir noktaya ulaşacaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Başkan Yardımcı Dr. Celal Sami Tüfekçi, "Savunma Sanayide Dönüşüm" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Tüfekçi, sunumunda Türkiye'nin savunma sanayi geçmişi, günümüzdeki hamleleri ve geleceğe dönük çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi.



Programda Tüfekçi'ye sunulan hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA