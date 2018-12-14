Savunma Sanayi Şirketlerine Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerindeki örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 24'ü ASELSAN, 1'i ise HAVELSAN'da olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

(İHA)