Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit’in atandığı bildirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit'in atandığı bildirildi.
Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, "Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit'in atanması, 3238 sayılı Kanunun 7'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür" denildi. - ANKARA