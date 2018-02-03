Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı
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Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit’in atandığı bildirildi.

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit'in atandığı bildirildi.

Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, "Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit'in atanması, 3238 sayılı Kanunun 7'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür" denildi. - ANKARA

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