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İsmail Demir

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi ve Sağlık alanındaki birleşimi sosyal medya...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi ve Sağlık alanındaki birleşimi sosyal medya hesabından duyurdu Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Solunum cihazı alanında yeni teknoloji hamlesinin bir ortağı ve katılımcısı olarak ASELSAN...

09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:45
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi ve Sağlık alanındaki birleşimi sosyal medya...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi ve Sağlık alanındaki birleşimi sosyal medya hesabından duyurdu

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Solunum cihazı alanında yeni teknoloji hamlesinin bir ortağı ve katılımcısı olarak ASELSAN bu konuya el attı ve diğer ortaklarla beraber çalışmaları gerçekleştirdi. Yerli ve milli bir tasarımı hayata geçirmek üzere çalışıyor. İnşallah çok hızlı bir şekilde seri üretime geçilerek cihazlar gündeme getirecek" dedi.

Savunma Sanayii sektörü ve Sağlık sektörü alanlarında yaşanan birleşimi Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Zor bir süreçten geçildiğini belirten Demir, paylaşımında, "Savuma Sanayii alanında kazandığımız tecrübeyi sağlık alanına da taşıyoruz. Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı" notunu düştü.

Savunma Sanayi alanında kazanılan yetenek ve teknolojilerin diğer alanlarda da kullanılmasının önemine de vurgulayan Savunma Sanayi Başkanı Demir, "Aslında uzun zamandan beri ülkemizin gündeminde olan bir şey idi. Bu bakımdan ilk teşebbüsleri birkaç yıl önce sağlık alanında yapmak üzere ASELSAN başlamıştı. Bu anlamda içinden geçtiğimiz zor günlerde acil ihtiyaç bazında gündeme getirilen solunum cihazı alanında yeni teknoloji hamlesinin bir ortağı ve katılımcısı olarak ASELSAN bu konuya el attı ve diğer ortaklarla beraber çalışmaları gerçekleştirdi. Yerli ve milli bir tasarımı hayata geçirmek üzere çalışıyor. İnşallah çok hızlı bir şekilde seri üretime geçilerek cihazlar, gündeme getirilecek. Savunma Sanayi alanı çok geniş testlerin ve kalifikasyon süreçlerinin gerektirdiği bir alan bu alanda insan hayatının çok önemli olduğu sağlık sektöründe aynı süreçlerin çok hassasiyetle uygulanarak hızla sahaya ürün verilmesi mümkün olacaktır" diye konuştu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi ve Sağlık alanındaki birleşimi sosyal medya...

Kaynak: İHA

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi ve Sağlık alanındaki birleşimi sosyal medya...
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