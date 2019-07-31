Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak."

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak."

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "S-400'lerde kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA
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