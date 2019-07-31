Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir."

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir."

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir,

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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