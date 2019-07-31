Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da (İKA) gündemimizde.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da (İKA) gündemimizde." - ANKARA

Kaynak: İHA
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