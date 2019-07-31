Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir,

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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