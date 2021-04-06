Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Ülkemize katma değer sağlıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyoruz"

Biyometrik Veri Yönetim Sistemi-AFIS" tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Yazılım alanında bugüne kadar dünyada sadece 6 ülkenin başarabildiği Biyometrik Veri Yönetim Sistemi teknolojisini geliştiren 7.

Biyometrik Veri Yönetim Sistemi-AFIS" tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Yazılım alanında bugüne kadar dünyada sadece 6 ülkenin başarabildiği Biyometrik Veri Yönetim Sistemi teknolojisini geliştiren 7. ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Biyometrik Veri Yönetim Sistemi - AFIS tanıtım toplantısı Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, "Bugün, Cumhurbaşkanımız çizdiği 2023 vizyonunun en değerli adımlarından birini hep birlikte atıyoruz. Yazılım alanında bugüne kadar dünyada sadece 6 ülkenin başarabildiği Biyometrik Veri Yönetim Sistemi teknolojisini geliştiren 7'inci ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Savunma sanayi alanındaki birikimimizi İçişleri Bakanlığımızın farklı projelerinde de kullanmak için göreve her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlk fazı "Nitelikli parmak izi tanıma ürünü" olan Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesinde ikinci faz olan "Niteliksiz, yani olay yeri parmak izi tanıma ürünü" de belirlenen takvim doğrultusunda inşallah en kısa sürede tamamlanarak kullanıcı kurumların hizmetine sunulacak. Projenin ilerleyen aşamalarında parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri sistemleri de içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sisteminin devreye alınması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize katma değer sağlıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyoruz"

Kurulan sistemin altyapı desteği de vereceğini belirten Başkan Demir, "Merkezi bir biyometrik veri sisteminin kurulmuş olması, tüm resmi kurumlarımıza ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir altyapıyı da sağlayacak. Simülasyon, bilgi ve iletişim, komuta kontrol, siber güvenlik gibi alanlarda geliştirdiğimiz teknolojileri ihraç ederek ülkemize katma değer sağlıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Biyometrik Veri Yönetim Sistemimizin de, yüksek teknoloji ihracatımızda öncü rol üstleneceğine yürekten inanıyorum. Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak, güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü nitelikli parmak izi tanıma sisteminin ülkemize, milletimize ve sistemi ilk kez kullanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı