Savunma Sanayi Başkanı Demir; “Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih”

29.12.2019 00:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:24

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, yerli otomobil için Bursa'nın en doğru tercih olduğunu belirterek "Otomotiv ana ve yan sanayisinde kabiliyetleri gelişmiş çok sayıda firma var. Bursa, bu alandaki gücüyle savunma sanayisinde de birçok küresel oyuncu çıkarabilir" dedi.