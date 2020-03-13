Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda" - Haberler
İsmail Demir, Balıkesir, Türkiye

Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"

Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda" Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "AR-Ge'ye ayırdığımız kaynak kat be kat arttı" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Balıkesir'de iş dünyası ile buluştu.

13.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:23
Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı:

Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir:

"AR-Ge'ye ayırdığımız kaynak kat be kat arttı"

BALIKESİR - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Balıkesir'de iş dünyası ile buluştu. Başkan Demir, 2002 yılında yalnızca 66 savunma sanayi projesi varken, bugün proje sayısının 700'ü aşmış durumda olduğunu ifade etti.

Balıkesir'de "Savunma Sanayii-Balıkesir Buluşması" programı kapsamında iş adamlarıyla bir araya gelen Demir, illere çeşitli ziyaretler yaparak her yapıda ve her seviyede yerli ve milli olmanın gerekliliklerini çok net gördüklerini söyledi. Başkan Demir, sadece savunma sanayisindeki yerlilik ve milliliğe ağırlık vererek Türkiye'yi milli teknoloji hamlesinde bir yere getirmenin zor olduğunu belirterek, "Savunma sanayi tek başına bir sanayi olmaktan öte toptan sanayi savunmasından etkilenen bir yapıdır. Teknoloji geliştirmek en önemli unsurlardan birisidir. Savunma sanayi dediğimizde teknolojinin üst katmanlarında yer alan faaliyetlerin olması, oradaki AR-Ge faaliyetlerinin diğer sanayi alanlarına da öncülük yapacak şekilde yeniliklere yol açması, inovatif çalışmalar yapması beklenir, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Demir, 2000'li yıllardan sonra 1 milyar doların altında olan savunma ve havacılık cirosunun bugün 9 milyar dolara yaklaştığını vurgularken 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının bugün 2,7 milyar doları geçtiğini ifade etti. Başkan Demir şöyle konuştu: "Yine 2002 yıllarında sadece 66 savunma sanayi projesi varken, bugünkü proje sayımız 700'ü aşmış durumda. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün geldiğimiz noktada toplam proje hacmimiz 70 milyar dolara yaklaşmış bulunmaktadır. Bu süre zarfında AR-Ge'ye ayırdığımız kaynak da kat be kat arttı ve neredeyse yok düzeyinde olan AR-Ge harcamaları şu anda Savunma Sanayi Başkanlığındaki takip edilen projeler çerçevesinde baktığımızda alt ve bağlı şirketlerle beraber 1,5 milyar dolar civarında bulunmaktadır. Dünyanın en iyi 100 savunma sanayi şirketleri arasında 5 Türk firmasının bulunduğunu ifade eden Demir, "Bu kısaca özet ama bunları söylerken iyi bir yürüyüşümüz olduğunu ama koşmamız gerektiğini unutmamamızı da özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Türkiye artık sahada da masada da ben varım derken sahada olmadan masada da olunamayacağını çok daha net görürken sahada ne kadar etkili olunacağının ana parametreleri bellidir. Kahraman Mehmetçiğimiz sahada yüreğini koyup canını ortaya koyup her zaman ki kahramanlığıyla sahada destanlar yazarken onları teknolojik imkanlarla desteklemek de bizlerin görevidir. Teknolojide ne kadar ilerideyseniz, silah gücünüz ne kadar fazla ise çeşitli savunma ürünlerinde üstünseniz, sahada da o kadar üstünsünüz. Bugün artık savaşlar elektronik ortamlarda, elektronik harpler, insansız sistemler, çeşitli uzaktan kumandalı araçlar, mühimmatlarla yapılırken geri kalma şansımız ve lüksümüz yok"

Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: 'Proje sayımız 700'ü aşmış durumda'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Haber
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi? Haber
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi?
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Can Yaman Muhterem Nur Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Futbolcu Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 23:43:03. #1.15#