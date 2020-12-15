Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi

15.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:51

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi Demir: "İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi

Demir: "İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak"

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, " İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TBMM'de ABD yaptırımlarını değerlendirdi. Demir,yaptırımlar ile ile ilgili olarak, "Aramızda müttefiklik ilişkisi var. NATO müttefekiyiz. Kendilerinin belirttiği gibi, başka alanlarda Türkiye'de işbirliği var. Onların devam etmesini bekliyoruz. Kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi etkilememesini bekliyoruz. biz kendi çevremizde çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, bir anamda işaret fişeği olacak" değerlendirmesini yaptı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Besti KARALAR

İlgili Haberler

Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı
Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı
Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki
Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki
ABD'den Türkiye'ye Ağır Yaptırım Gelir mi?
ABD'den Türkiye'ye Ağır Yaptırım Gelir mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Demet Akbağ Gülben Ergen Hakan Taşıyan
Spor Çağdaş Atan Serdar Aziz Samet Aybaba Kylian Mbappe Halis Özkahya
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:51:41. #1.15#
title