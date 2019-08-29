Savunma oyuncusu Van Dijk, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçildi
Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak 2018-2019 sezonunda Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçildi.
2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk kazandı.
Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından gerçekleşen Yılın En İyi Oyuncusu ödül töreninde, diğer adaylar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakan Virgil van Dijk, Avrupa'da 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu ilan edildi. Euronews.com'da Görüntüle