Son dakika haberi: Bakan Varank: "Gençlerimizin niteliğini arttıracak onlara teknolojiyi sevdirecek bir çok özel politika uygulamalarımız var"
Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çektirilmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çektirilmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu. (3)