Savunma gücünü artırmayı hedefleyen Güney Kıbrıs 240 milyon euro'luk Fransız füzesi alıyor
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Savunma gücünü artırmayı hedefleyen Güney Kıbrıs 240 milyon euro'luk Fransız füzesi alıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupalı silah üreticisi MBDA ile 240 milyon euro'luk silah satış anlaşması imzaladığı duyuruldu.

08.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:42
Savunma gücünü artırmayı hedefleyen Güney Kıbrıs 240 milyon euro'luk Fransız füzesi alıyor

'de doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri konusunda Türkiye ile anlaşmazlığa düşen , hava ve kıyı savunma gücünü artırmayı hedefliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 240 milyon euro değerinde füze satın alacağı duyuruldu.


Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile bölgede artan Türk Donanması hareketliliği sonrasında, geçtiğimiz aylarda füze kabiliyetini artırma kararı alan Rum yönetimi, Avrupalı silah üreticisi MBDA ile silah satış anlaşması imzaladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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