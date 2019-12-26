26.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:33

Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi'ne yarın "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" sergisi açılacak.



9 Şubat 1921'de Antep savunmasının sona ermesiyle şehrin hakimiyetini ele geçiren Fransızlar, bombardımanları sonucu yerle bir olan mekanların fotoğraflarını çekmişler. Savunma sonrası çekilen fotoğrafların çoğunun altında Suriye kökenli bir fotoğraf editörü olan Thevenet'in imzası var. Fotoğraflar Fransa-Paris'te "Le Deiley Photograph Studios"ta basılmış. Yine Fransız işgal yıllarını konu alan foto kartların bazılarında da Editör Wattar Freres'in adı geçiyor. Bir fotoğrafın çoğaltılarak basımı olan foto kartlara cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde rastlamak mümkün.Wattar Freres'in Antep'le ilgili foto kartları Halep'teki stüdyoda basılmıştır.



1920'li yıllarda Antep Amerikan Koleji fotoğraflarının ve bazı Antep görüntülerinin fotoğraf editörü olarak Neurdein Freres karşımıza çıkmaktadır. Fotoğraflar Paris'te İmp. Crété, Succ. -Paris -Corbeil'detab edilmiştir. 1920'li yıllara ait bazı Antep fotoğraflarının altında editör olarak Thouha Freres'in adı geçmektedir.



Sanko Sanat Galerisi'nde yarın (27 Aralık 2019, Cuma) saat 17.30'da açılacak sergi, 17 Ocak 2020 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA