Savunma Bütçesi Komisyonu'nda Milli Tank-Palet Tartışması

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:46

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe teklifi görüşmeleri, CHP'nin Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katar ortaklığındaki şirkete devrini afişlerle protesto etmesiyle başladı. Yapılan protesto AKP'li vekillerce "Satış yok" gibi ifadelerle eleştirildi.