Savunma Bütçesi Komisyonu'nda Milli Tank-Palet Tartışması
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Savunma Bütçesi Komisyonu'nda Milli Tank-Palet Tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe teklifi görüşmeleri, CHP'nin Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katar ortaklığındaki şirkete devrini afişlerle protesto etmesiyle başladı.

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:46

'nda 'nın 2020 yılı bütçe teklifi görüşmeleri, CHP'nin Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katar ortaklığındaki şirkete devrini afişlerle protesto etmesiyle başladı. Yapılan protesto AKP'li vekillerce "Satış yok" gibi ifadelerle eleştirildi.



Haber Videosu: Savunma Bütçesi Komisyonu'nda Milli Tank-Palet Tartışması
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