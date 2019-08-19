Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki saldırı, anlaşmalar ve Rusya ile diyaloga aykırı
Suriye Haber Ajansı,, Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip eyaletine bağlı Han Şeyhun beldesinde hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.
19.08.2019 18:09
Suriye Haber Ajansı,, Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip eyaletine bağlı Han Şeyhun beldesinde hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.
Kaynak: Euronews.com