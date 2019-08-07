Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor

Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor

Savunma Bakanlığı, Suriye'de planlanan güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'de 'ortak operasyon merkezi' kurulması için anlaştıklarını söyledi. Güvenli bölgenin koordinasyonun bu merkezden yapılması bekleniyor.

07.08.2019 17:12
Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor

Savunma Bakanlığı, Suriye'de planlanan güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'de 'ortak operasyon merkezi' kurulması için anlaştıklarını söyledi. Güvenli bölgenin koordinasyonun bu merkezden yapılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den askeri heyet ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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