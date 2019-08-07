Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor
Savunma Bakanlığı, Suriye'de planlanan güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'de 'ortak operasyon merkezi' kurulması için anlaştıklarını söyledi. Güvenli bölgenin koordinasyonun bu merkezden yapılması bekleniyor.
Savunma Bakanlığı, Suriye'de planlanan güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'de 'ortak operasyon merkezi' kurulması için anlaştıklarını söyledi. Güvenli bölgenin koordinasyonun bu merkezden yapılması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den askeri heyet ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle