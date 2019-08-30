Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK'dan 17 bin kişi ihraç edildi

30.08.2019 10:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Akar ayrıca TSK'dan 'FETÖ' soruşturmaları çerçevesinde bugüne kadar 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri dün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi. Euronews.com'da Görüntüle