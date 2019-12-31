Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak
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Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başta Libya ve Suriye olmak üzere gündemdeki önemli konulara değindi. Akar, "İdlib'deki gözlem noktalarımız bulundukları yerlerde varlıklarını sürdürüyor" diye konuştu

31.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:35
Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak

Milli Savunma Bakanı , TBMM Başkanlığına sunulan tezkeresine ilişkin, "Tezkere ile bu görev TSK'ye, Milli Savunma Bakanlığına verilecek. Sonra da biz yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde bunun gereğini değerlendirip, buna göre gereğini yapacağız." dedi.


İdlib'deki gözlem noktalarının boşaltılması durumuna ilişkin soruya ise Akar, "Böyle bir şey şu anda söz konusu değil. Oradaki gözlem noktalarımız bulundukları yerlerde gözlem faaliyetlerini, varlıklarını sürdürüyorlar." yanıtını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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