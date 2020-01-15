Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya ve İdlib'de önceliğimiz akan kanın durması
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Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya ve İdlib'de önceliğimiz akan kanın durması

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ve İdlib'de siyasi bir çözümle akan kanın durmasını istediklerini belirterek, Libya'da ateşkesin bittiğine dair açıklamaların karşılığının olmadığını söyledi

15.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:41
Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya ve İdlib'de önceliğimiz akan kanın durması

Milli Savunma Bakanı Akar, ve 'de siyasi bir çözümle akan kanın durmasını istediklerini belirterek, Libya'da ateşkesin bittiğine dair açıklamaların karşılığının olmadığını söyledi.


Ankara'da basın açıklaması düzenleyen Akar, Libya ve Suriye'de yaşanan çatışmaların durdurulmasıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Ankara'nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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