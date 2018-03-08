Savunma Bakanı Canikli, Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'ni Ziyaret Etti

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Macaristan'daki temasları kapsamında Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Macaristan Savunma Bakanı İstvan Simicsko'nun davetlisi olarak resmi Macaristan ziyaretinde bulunan Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Türbeye gelişinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Budapeşte Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından karşılanan Canikli, türbenin tarihi ve restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret esnasında, Türk-Macar Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda Polat Holding Macaristan temsilcisi olan Suat Karakuş, 99 adet Türk motifli gülün yer aldığı ve taraflarından çıkartılan "Türk Gülleri" adli kitabı Bakan Canikli'ye hediye etti. - BUDAPEŞTE