Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ve Libya'daki ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor

14.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem İdlib hem de Libya'da ateşkesin sağlanması ve sürdürülmesi için çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.



AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde konuşan Akar, "Bir şekilde hem İdlib hem de Libya'da siyasi bir çözümle oradaki sulhun sükunun sağlanması için gayretlerimizi göstereceğiz. Taraflarla temasımızı sürdürüyoruz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın, huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi ve akan kanın durması, insanların normal hayatlarına dönmesi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle