Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak
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Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti. Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.

13.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:16
Savunma Bakanı Akar: İdlib'de ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak

Milli Savunma Bakanı , 'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti. Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.


Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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