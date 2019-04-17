Savunma Bakanı Akar: F-35 Projesinin Ortakları Türkiye'ye Sorumluluklarını Yerine Getirmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "F-35 projesinin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Akar, ABD'nin Türkiye'nin ihtiyacı olan hava ve füze savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif ortaya koyduğunu hatırlattı ve bu teklifin şu anda ilgili kurum ve kişiler tarafından yoğun ve ayrıntılı bir şekilde incelendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle