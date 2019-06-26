Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a: Provokatif davranışlardan kaçınılmalı

NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kıbrıs krizi nedeniyle tansiyonun iyice yükseldiği bir dönemde Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile görüştü. Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını hızlandırırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif açıklama ve davranışlardan kaçınılması gerekli." ifadelerini kullandı.

AB'nin desteğini alan Yunanistan'dan Ankara'ya uyarı gelmişti

Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz krizi konusunda Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin (AB) güçlü desteğini alan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yeni bir uyarıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle