Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mektup yanıtı: Üslup müttefik ruhuna uygun değil

Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mektup yanıtı: Üslup müttefik ruhuna uygun değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın S-400 kriziyle ilgili 'yaptırım mektubu'na karşılık verileceğini duyurdu. Akar, "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz"

Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mektup yanıtı: Üslup müttefik ruhuna uygun değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın S-400 kriziyle ilgili 'yaptırım mektubu'na karşılık verileceğini duyurdu.

Akar, "(Shanahan'ın mektubu) Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz" Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et