Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mektup yanıtı: Üslup müttefik ruhuna uygun değil
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın S-400 kriziyle ilgili 'yaptırım mektubu'na karşılık verileceğini duyurdu. Akar, "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın S-400 kriziyle ilgili 'yaptırım mektubu'na karşılık verileceğini duyurdu.
Akar, "(Shanahan'ın mektubu) Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz" Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son dakika! ABD'nin S-400 mektubuna Bakan Akar'dan tepki: Müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük, cevabı hazırlıyoruz