Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşını aradı: Mektuptaki üslup müttefiklik ruhuna uygun değil

Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşını aradı: Mektuptaki üslup müttefiklik ruhuna uygun değil

ABD'li mevkidaşı Patrick Shanahan ile telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mektuptaki üslubun "müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" söyledi

Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşını aradı: Mektuptaki üslup müttefiklik ruhuna uygun değil

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında F-35 gerilimi tırmanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde, gönderilen mektuptaki üslubun "müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi; Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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