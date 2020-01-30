Savunma alanında bilim adamı yetiştirilecek

30.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:48

Savunma sanayisi ve teknolojileri alanında ihtisaslaşacak olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini alıyor.



Sivas'ta 2018 yılında kurulan ve yapılanmasını sürdüren Sivas Bilim ve Teknoloji üniversitesi, ihtisaslaşacağı savunma sanayisi alanında çalışmalarını sürdürüyor. Geleceğin milli savunma teknolojileri geliştirilerek bu alanda hizmet edecek yerli bilim adamları yetiştirilecek olan genç üniversite çalışmalarını, TÜBİTAK Uzay, TAİ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve Türk Havacılık Uzay Sanayi ile iş birliği içerisinde yürütüyor,



Savunma sanayisi alanındaki çalışmalarla adından söz ettiren ve dikkatleri üzerinde toplayan Sivas Bilim ve Teknoloji üniversitesi ilk öğrencilerini alacağını duyurdu. Üniversitenin ilk öğrencileri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri olacak. Konuyla ilgili üniversitenin resmi sitesinden yapılan duyuruda; Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans ve Savunma Teknolojileri Doktora öğrencileri alınacağı belirtildi. Başlayan başvuruların 12 Şubat tarihine kadar süreceği ilan edildi.



Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri; Bilkent, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi bir çok üniversiteden akademisyenlerden ders alacak. Öğrencilere; İleri mühendislik matematiği, elektrokimyasal enerji depolama, balistik, radar ve sonar sistemleri, zırh teknolojileri, bilgisayar ve ağ güvenliği, kızılötesi teknolojiler, patlayıcılar, katıhal fiziği, yapay zeka, lazer sistemleri gibi savunma teknolojileri ile ilgili konularda eğitim verilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA