Şavşat'taki yangının ardından

17.10.2019 21:43

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 3 ahır zarar gördü. Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş yangını yerinde inceledi.



Artvin'in Şavşat ilçesi Kirazlı köyünde meydana gelen yangında 2 ahşap ev, 2 samanlık ve 3 ahır yandı. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde Sıtkı Çelik'e ait evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 2 ev 2 samanlık ve 3 ahıra sıçradı. Yangının can kaybı yaşanmazken, yanan ahırlarda bulunan hayvanların merada olması büyük bir facianın önüne geçti.



Ardahan ve Artvin'in ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyük uğraşlar soncu kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.



Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Kirazlı Köyünde meydana gelen yangını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Göktaş, gerekli talimatları veren vererek, köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında herhangi bir can kaybı olmaması teselli olurken, Göktaş oluşan maddi hasarın elbirliğiyle gerek köylüler, gerekse Kaymakamlık ve AFAD birimlerince tazmini noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Öte yandan yangının neden çıktığı ile ilgili olarak ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA