Şavşat'ta yetkililerden Iğdırlı yaylacılara ziyaret

20.08.2019 11:28

Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaz sezonunda kente gelen Iğdırlı yaylacıları ziyaret etti.

Iğdırlı yaylacıları yaz sezonunda kiraladıkları Şavşat ilçesi yaylalarında ziyaret eden yetkililer, yaylacılara, bölgenin iklim, emniyet ve asayişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yaylacılara, ücretsiz 156 jandarma imdat hattını aramak suretiyle her türlü talep ve şikayetlerini bildirebilecekleri aktaran yetkililer, yayla ve mera kurallarını da hatırlattı.

Yetkililerce, yaylacılara Artvin Valiliğince temin edilen ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: AA