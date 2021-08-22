Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
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Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü

Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde sağanağın ardıdnan etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde sağanağın ardıdnan etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Enerji nakil hatları, bazı ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak Pınarlı köyünde yaşamı olumsuz etkiledi. Köyde sağanağın ardından dolu yağdı, hortum ve fırtına oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum ve devamında oluşan kuvvetli fırtına nedeniyle, bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Hortum sonrası yaşan dolu nedeniyle köyde yeşil alanlar beyaza büründü. Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Can kaybı ve yaralananın yaşanmadığı afette, kendilerini dışarı atan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.Ekipler bölgeye gelerek hasarlı enerji hattlarında onarım çalışması başlattı. Hortum nedeniyle hasar evleri oturulamayacak duruma gelen köylüler, yakınları ile komşularının yanına yerleştirildi. 


Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü
Şavşat'ta etkili hortum, fırtına ve dolu; çatılar uçtu, evler hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta

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