Şavşat'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı Artvin'in Şavşat ilçesinde çalınan 9 büyükbaş hayvanın 5'i, Ardahan'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde çalınan 9 büyükbaş hayvanın 5'i, Ardahan'da bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarı Koyunlu köyünde, Ö.U'ya ait 9 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan hayvanların Ardahan merkez, Göle ve Şavşat ara bölgesinde olabileceği değerlendirildi.

Yaklaşık iki hafta süren çalışmalar sonucu hayvanların 5'i Ardahan merkeze bağlı Meşedibi köyü yaylasında bulundu.

Hayvanlar Şavşat'a getirilerek sahibine teslim edilirken çalınan diğer hayvanları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA