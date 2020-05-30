Şavşat Kaymakamı Göktaş, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu
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Şavşat Kaymakamı Göktaş, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, il dışından gelen vatandaşların artması sonucu ilçede pozitif koronavirüs vakalarının yeniden görülmeye başlandığını bildirdi.

Şavşat Kaymakamı Göktaş, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu
30.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:19

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, il dışından gelen vatandaşların artması sonucu ilçede pozitif koronavirüs vakalarının yeniden görülmeye başlandığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il dışından gelen kişilere yönelik Toplum Sağlığı Merkezi ekilerince tarama amaçlı PCR testi uygulandığını belirtti.

Tarama sonuçlarına göre, son 15 gün içinde başka şehirden gelen bir kişide belirtiler olmamasına rağmen Kovid-19 saptandığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Filyasyon çalışmaları kapsamında kişinin yakın temaslıları tespit edilerek karantina işlemleri uygulandı. Bu bağlamda, özellikle il dışından gelen vatandaşlarımızın ilk 15 gün mutlak suretle dışarı çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri büyük önem arz etmektedir. Büyük şehirlerdeki stresli yaşantıdan kurtulmak için özellikle yaz aylarında çok fazla vatandaşımız ilçemize gelmektedir. Aktif vakaların görüldüğü illerden ilçemize gelen vatandaşlarımızın gelirken beraberinde Kovid-19 hastalığını da getirme ihtimalleri bulunduğu unutulmayarak 15 gün kuralına riayet etmeleri hem ahlaki ve dini bir davranış hem de vatandaşlık görevi olarak addedilmelidir."

Göktaş, ülkede salgın riskinin bitmediğini, sadece kontrol altına alındığını belirterek, vatandaşlara maske kullanmaları, sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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