Savrun Çayı'nda traktör ile mahsur kalan adam kepçeyle kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde odun yüklü traktör ile Savrun Çayı içerisinden karşı tarafa geçmek isteyen adam, suda mahsur kalınca imdadına belediyenin kepçesi yetişti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde odun yüklü traktör ile Savrun Çayı içerisinden karşı tarafa geçmek isteyen adam, suda mahsur kalınca imdadına belediyenin kepçesi yetişti.

Edinilen bilgiye göre, traktörün römorkuna çuvallar içerisinde odun yükleyen Hacı Aparı, Savrun Çayı içerisinden traktör ile çayın karşı tarafına geçmeye çalışırken traktörün suya saplanması sonucu akarsuyun ortasında mahsur kaldı. Savrun Çayı içerisinde traktörün üzerine çıkarak yardım isteyen adamı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suya saplanan traktörü çıkarmak için Kadirli Belediyesinden yardım istedi. Savrun Çayı'na gelen kepçe, uzun uğraşlar sonucu akarsu içerisinde mahsur kalan traktörü ve sürücüsünü kurtardı. Traktörle akarsuyun içinden karşı tarafa geçmeye çalışırken suya saplanan traktör sürücüsü Hacı Aparı, "Karşı tarafa geçmeye çalıştım ama geçemedim. Sanırım kepçe burayı daha önce kazmış ve su derinleşmiş. Traktörü kurtardık. Ekiplere teşekkür ediyorum" dedi - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı