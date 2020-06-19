Savrun Çayı'nda toplu balık ölümleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Savrun Çayı'nda toplu balık ölümleri

Savrun Çayı'nda toplu balık ölümleri Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda ölü bulunan balıklar için kaymakamlık inceleme başlattı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun Çayı'nda binlerce ölü balığın akarsu kenarında toplanması görenleri şaşırttı.

19.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:54

Savrun Çayı'nda toplu balık ölümleri

Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda ölü bulunan balıklar için kaymakamlık inceleme başlattı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun Çayı'nda binlerce ölü balığın akarsu kenarında toplanması görenleri şaşırttı.

Kuzey Toroslardan doğup bir çok köyden akarak gelen ve Kadirli şehir merkezinden geçip Ceyhan Nehrine oradan da Akdeniz'e dökülen Savrun Çayı'ndaki balık ölümleri endişelendirdi. Kadirli Merkez Yeni Mahalle Harapbahçe civarından başlayıp şehir merkezine kadar uzanan akarsuyun büyük bölümünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri ile ilgili Kadirli Kaymakamlığı inceleme başlattı.

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı yetkililer Savrun Çayı'na gelerek ölü balıklardan numune alıp balıkların neden öldüklerine dair inceleme başlattı.

Savrun Çayı'nda toplu balık ölümleri

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: Savrun Çayı'nda toplu balık ölümleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 22:55:05. #1.15#
title