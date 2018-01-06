Savrulan araç kaldırımdaki vatandaşa böyle çarptı



SAMSUN - Samsun'da MOBESE kameralarına takılan trafik kazaları dehşete düşürdü.

Samsun'un en işlek noktalarındaki kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. MOBESE kameralarına yansıyan en ilginç görüntü ise, İlkadım ilçesi Meskenler Kavşağı'nda meydana gelen bir trafik kazası. Kazada, kontrolden çıkan bir otomobil savrularak kaldırımda bulunan bir yayaya çarpıyor. Yayaya çarptıktan sonra da aracı bir türlü kontrol altına alamayan sürücü, daha sonra kaldırıma çıkıyor.

Diğer bir kaza ise Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir K. idaresindeki otomobilin yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine uçma anı MOBESE kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlatmıştı.

İlkadım ilçesi Gar Kavsağı'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında ise sürücülerin kavşaklardaki geçiş önceliği kuralına uymadıkları görülüyor.