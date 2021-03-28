Savran köyü karantina altına alındı
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Savran köyü karantina altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Savran köyü karantina altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca son bir haftada artan korona virüs vakaları dolayısıyla Savran köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Alınan kararlar doğrultusunda Savran köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. - ADIYAMAN

Savran köyü karantina altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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