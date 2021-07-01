Savran, "Hem hizmet üreteceğiz, hem de gönüllere gireceğiz"

Sümer Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Belediyenin varlık sebebi halka hizmettir.

Sümer Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Belediyenin varlık sebebi halka hizmettir. Hem hizmet üreteceğiz, hem de kapı kapı dolaşıp gönüllere gireceğiz" dedi.

Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği altyapı ve üstyapı çalışmaları öncesinde Mahallelerde incelemelerini sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Sümer Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada ilk olarak Mahalle Muhtarı Tahsin Ağaçdelen ile bir araya gelen Savran, mahallenin sorunları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Savran ardından esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, mahalle sakinlerinin de sıcak ve samimi ilgisiyle karşılandı.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Savran, birlikte fotoğraf çektirdiği gençlerle de sohbet etti.

Vatandaşlara mahallenin altyapı, yol, yaya kaldırımı, park gibi sorunlarının çözüleceğinin sözünü veren Savran, "Sümer Mahallemizin tüm sorunlarına hakimiz. Mahalle muhtarımızla da gerekli değerlendirmeleri yaptık. İnşaallah hem içme suyu ve yağmur su hatları, hem de yol ve park sorunlarını çözeceğiz. Tabi bunlar bir anda yapılacak işler değil. Hazırladığımız çalışma programımız ile vatandaşlarımızın tüm beklentilerine cevap vereceğiz. Burada bizlere inanan ve güvenen mahalle sakinlerimize desteklerinden ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Onların sevgisine, güvenine layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Mehmet Savran'a Sümer Mahallesi'ndeki incelemeleri sırasında başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan'da eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı