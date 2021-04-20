Savran'dan ilçe ve belde belediye başkanlarına ziyaret
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Savran'dan ilçe ve belde belediye başkanlarına ziyaret

Savran'dan ilçe ve belde belediye başkanlarına ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ürgüp, Derinkuyu, Ortahisar, Kavak, Göre, Kaymaklı ve Yazıhöyük Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Yazıhöyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar'a ide-i ziyarette bulundu.

Savran, Nevşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Ağır'ın da katıldığı ziyaretlerde belediye başkanları ile karşılıklı istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Savran, farklı parti ve seçim bölgelerinden olsalar da hep birlikte modern, yaşanılabilir ve gelişen bir Nevşehir için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarına yönelik ziyaretlerini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

Kaynak: Bültenler

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